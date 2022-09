José Dumont tem ação penal recebida por crimes contra adolescentes no Rio

Aos 72 anos de idade o ator José Dumont saiu da condição de indiciado, e passou a ser réu em ação penal movida pelo Ministério Público que o acusou de adquirir, possuir e armazenar fotografias e vídeos contendo cenas de pornografia envolvendo crianças e adolescentes. O ator havia sido preso em flagrante delito, no último dia 15, e, no dia seguinte, teve contra si, medida cautelar preventiva, permanecendo preso até então.

A magistrada Gisele Guida de Faria entendeu que a denúncia lançada contra José Dumont restou atendida com o preenchimento dos requisitos legais, determinando a citação do réu, para responder a acusação. O ator terá dez dias para responder e produzir todas as provas que interessem à sua defesa.

O ator, conforme constou nos autos, teria se envolvido primeiramente com uma criança de 12 anos de idade- tendo sua conduta descrita como estupro de vulnerável – e , nessas circunstâncias, teria usado sexualmente do menino com a oferta de ajuda financeira, o que tornaria sua conduta ainda mais reprovável.

Na casa do ator foram encontradas imagens e vídeos de sexo protagonizados por crianças, o que, entre os outros fatos justificou a manutenção da prisão e a oferta da ação penal, agora recebida formalmente em juízo. A Globo tomou a decisão de retirar o ator de uma novela em curso na emissora.