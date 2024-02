Investigação no STF sobre golpe de Estado revela vídeo que mostra reunião de Bolsonaro

Diante de inúmeras publicações jornalísticas com a divulgação parcial e editada de trechos da reunião ocorrida em 05/07/2022 entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus ministros, que faz parte das investigações sobre a tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (PET 12.100), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), tornou pública a íntegra do vídeo.

Confira aqui o Despacho que torna público o vídeo.

Acesse aqui o vídeo da reunião:

Com informações do STF