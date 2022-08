Interessado em demonstrar direito deve ter provas pré-constituídas de sua pretensão

Direito claramente determinado, sem que contra ele haja oposição jurídica, de forma que possa ser exercido imediatamente é o que orienta o Judiciário a atender pedidos de Mandado de Segurança . Dentro desse contexto, o Desembargador Jomar Ricardo Saunders Fernandes negou a Ana Souza o pedido de reconhecimento de anulação de sua demissão do quadro de servidores da Secretaria de Educação do Amazonas-Seduc/Am.

Um procedimento administrativo instaurado contra a servidora, impetrante no mandado de segurança , findou por demiti-la do serviço público. Na ação, a servidora alegou que o PAD foi instaurado mediante irregularidades, dentre as quais não lhe foi garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.

A concessão de mandado de segurança exige a presença de provas pré-constituídas relativas aos fatos que lhe subsidiam e, no caso concreto, a impetrante pretendeu desconstruir procedimento que, segundo suas alegações, marcados por irregularidades, deram causa ao seu afastamento do serviço público, mas o ente estatal, na contramão do alegado, ofertou documentação que serviram de amparo à desconstrução da pretensão deduzida.

“Os fatos dos quais exsurge a pretensão devem estar demonstrados de forma inequívoca, através de prova pré-constituída, anexada à petição inicial, para que não se tenha dúvidas de que o direito alegado, além de existir, esteja comprovado de forma eficaz e apto a ser exercido no momento da impetração” registrou, com a denegação da segurança.

Processo 4009267-08.2021.8.04.0000

Leia o acórdão :