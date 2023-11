Inicia hoje inscrição para cadastro reserva de estágio para o TRF-1

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) e o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) tornaram pública a realização de processo seletivo complementar, por prova on-line, para a formação de cadastro reserva para estagiários de nível superior dos cursos de direito e administração. O valor da bolsa auxílio, para o cumprimento de 20h semanais (4h diárias), é de R$ 900,00.



De acordo com o edital, assinado no último dia 17 de outubro, sexta-feira, as inscrições e provas on-line serão recebidas somente via internet, pelo site do CIEE, no período de 21 de novembro até às 12h do dia 5 de dezembro de 2023, incluindo sábados, domingo e feriados. Não serão aceitas outras formas de inscrições. Clique aqui para se inscrever.



O processo seletivo é composto de uma única fase, a aplicação de prova on-line composta de 20 questões de múltipla escolha, baseada em conteúdos programáticos próprios para cada curso e definidos no edital.



Convocação para preenchimento da vaga



Obedecendo à lista de classificação definitiva e a oferta de vagas disponibilizadas pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, serão convocados(as) em lote, por e-mail, os(as) estudantes aprovados(as)/classificados(as).



É de inteira responsabilidade dos candidatos acompanhar a publicação de todos os atos, editais, comunicados, convocações e/ou qualquer divulgação referente a este processo seletivo no site do CIEE (https://pp.ciee.org.br/vitrine/processos-seletivos/publico).



Edital complementar



O processo seletivo complementa o edital para seleção de estagiários atualmente vigente no âmbito do Tribunal. A complementação foi necessária tendo em vista somente o esgotamento das filas dos cursos de Direito e Administração.

Com informações do TRF1