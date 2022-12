Indulto de Bolsonaro traz perdão a presos que podem passar o Natal em casa. Entenda

Neste ano de 2022, por meio de decreto do Presidente Jair Bolsonaro, mais uma parcela de encarcerados, desde que esteja dentro de uma das hipóteses previstas no Indulto concedido pelo presidente da República, poderá estar fora do sistema prisional. O indulto, como previsto no Código Penal, extingue o direito do Estado de manter o condenado na prisão, porque foi ‘perdoado’ por ato do presidente da República. As hipóteses do ‘perdão’ estão previstas em 15 artigos que disciplinam a matéria.

Estão indultados os condenados que até 25 de dezembro de 2022 tenham sido acometidos de doenças que o decreto presidencial enumera, tais como paraplegia, tetraplegia, cegueira, doença grave permanente, tudo nos exatos limites dispostos na lei do indulto.

Agentes públicos que compõem o Sistema Único de Segurança Pública, e que no exercício da função ou em decorrência dela tenham sido condenados pela prática de excesso culposo ou por crime culposo ou que, mesmo que fora do serviço, em razão de risco decorrente de sua condição funcional ou em razão do dever de agir, também ficam contemplados no decreto de indulto, desde que obedecidas as limitações impostas no próprio regulamento.

Pessoas maiores de setenta anos de idade, condenadas à pena privativa de liberdade, que tenham cumprido pelo menos um terço da pena também estão nas hipóteses do indulto de natal deste ano. Todas as hipóteses de indulto não abrangem os crimes hediondos ou a ele equiparados e tampouco os praticados no âmbito da violência doméstica contra a mulher. Outras exceções estão previstas no decreto presidencial. O preso, para conseguir o benefício deverá contar com a assistência da Defensoria Pública ou constituir um Advogado, não se podendo prescindir da acurada atenção desses profissionais do Direito, pois há regras e exceções a serem observadas.