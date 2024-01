Homem é denunciado por tentar matar a esposa a facadas no dia de Natal

Uma mulher foi atacada pelo companheiro com uma faca, no último dia 25 de dezembro, por exigir que ele parasse de consumir drogas. A vítima conseguiu se desvencilhar do agressor, mas sofreu ferimentos em várias partes do corpo e precisou ser internada em um hospital. Agora ela tenta superar os momentos de terror vividos justamente na data que simboliza o amor, a paz e a fraternidade. O crime aconteceu no bairro Maria Luiza, em Lages.

O homem, de 26 anos, está preso preventivamente. Ele foi denunciado pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) por tentativa de homicídio com duas qualificadoras: feminicídio, pelo fato de o crime ter sido cometido contra uma mulher no contexto familiar; e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o ataque ocorreu de forma inesperada. O objetivo da 11ª Promotoria de Justiça da Comarca de Lages é que o réu seja submetido ao Tribunal do Júri. A Promotora de Justiça Rafaela Póvoas Cardozo Lehmann, que atua na área criminal, diz que é preciso dar uma resposta positiva para a sociedade por meio da condenação do réu. “As evidências mostram que o homem atacou a própria companheira forma sorrateira e só não a matou por circunstâncias alheias à própria vontade, pois felizmente ela conseguiu escapar. O fato é que houve um crime descrito no Código Penal, ou seja, uma tentativa de homicídio, e precisa haver punição”, diz a Promotora de Justiça. Com informações do MPSC