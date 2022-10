Gilmar Mendes intima Ministro da Justiça para que explique operações policiais a favor de Bolsonaro

O Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, intimou o Ministro da Justiça, Anderson Torres para que ele explique, no prazo de três horas, operações policiais deflagradas no segundo turno das eleições que supostamente beneficiaram a campanha de Jair Bolsonaro.

A decisão se dá no âmbito de uma ADPF- Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, protocolado pelo Partido Socialista Brasileiro, que diz que há aparelhamento das instituições em favor do atual Presidente.

As operações policiais supostamente prejudicariam a candidatura do ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Neste sábado, dia 29, em publicação no Twitter, o ministro afirmou que a pasta fará uma grande operação para evitar crimes eleitorais que envolverá a integração de 10 mil policiais federais com cerca de 500 mil agentes das forças de segurança estaduais.

Também neste sábado, o Ministro Moraes, do TSE, deu prazo de quatro horas para que os diretores da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal expliquem operações das corporações que foram deflagradas para o segundo turno das eleições, a pedido do PT.