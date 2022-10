Assédio Eleitoral é intenso na véspera do 2º turno informa Ministério Público do Trabalho

Na véspera do segundo turno das eleições, o numero de denuncias de assédio eleitoral chegou a 2.360, contra 1.80-8 empresas e gestores públicos. Segundo balança divulgado neste sábado, dia 29, pelo Ministério Público do Trabalho, são 934 casos no Sudeste, 690 no Sul, 413 no Nordeste, 198 no Centro-Oeste e 125 no Norte.

Minas Gerais- estado considerado chave pela campanha dos dois candidatos à Presidência – lidera o ranking nacional com 549 denúncias, o que equivale a 23% do total do país. O Estado é seguido por Paraná, com 258, São Paulo com 244, Rio Grande do Sul, com 218 e Santa Catarina com 214 denúncias.

No Espírito Santos, a Justiça do Trabalho obrigou uma fábrica de sorvetes a publicar uma nota de retratação depois que o senador eleitor Magno Malta foi ao local e fez uma enquete com os funcionários sobre o candidato deles a presidente. O vídeo foi publicado em uma rede social do político com o título “Fechados com Bolsonaro”.