Flávio Dino garante que não haverá vandalismo no dia da posse de Lula em Brasília

O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), minimiza a possibilidade de qualquer tipo de vandalismo em Brasília durante a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele diz que o país já estará sob novo comando, que não permitirá esse tipo de ato.



A declaração foi dada dois dias após bolsonaristas tentarem invadir a sede da Polícia Federal, incendiarem carros e promoverem depredação na capital federal, horas depois da diplomação de Lula no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).



“O que não vai ter é alguém no dia da posse quebrando prédio em Brasília. Isso não vai ter porque, se tiver, aí já estará sob o nosso comando a partir do dia 1º de janeiro. E aí a gente não vai permitir que aconteça esse tipo de coisa. Agora, a pessoa irá protestar, legítimo. Ele não pode é tumultuar, ele não pode quebrar as coisas”, afirma.