Polícia Federal divulga duas Notas sobre busca e apreensão de hoje determinada por Moraes

Primeira Nota:

“A Polícia Federal cumpre, nesta quinta-feira (15/12), 81 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, em apuração que tramita na Corte acerca dos bloqueios de rodovias após a proclamação do resultado das Eleições Gerais de 2022.



As medidas estão sendo cumpridas nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e no Distrito Federal, em face de pessoas físicas e jurídicas identificadas pelas forças federais e locais de Segurança Pública”.

Segunda Nota

“A Polícia Federal cumpre, nesta quinta-feira (15/12), 04 mandados de prisão preventiva, 23 mandados de busca e apreensão e outras medidas, expedidas pelo Supremo Tribunal Federal, em razão de apuração que tramita na Corte.

As medidas estão sendo cumpridas nas cidades de Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari e Cachoeiro de Itapemirim, em face de pessoas identificadas pelas forças federais e locais de Segurança Pública”