Flagrante ilegalidade em critérios de seleção de candidatos admite controle judicial

Neide Marinho após ter participado de processo seletivo simplificado da Seduc – PSS, para o cargo de auxiliar da vida escolar, tendo apresentado todos os documentos exigidos quando da sua inscrição, não obteve, administrativamente, a atribuição da pontuação dos títulos, lhe sendo atribuída nota zero ao curso de pós-graduação sob o fundamento de não se enquadrar na área de educação especial. Daí propôs Mandado de Segurança , julgado procedente por meio de recurso de apelação em que foi Relator Airton Luis Correa Gentil.

O julgado concluiu que a intervenção do Poder Judiciário nessas hipóteses é excepcional e que somente é autorizada na hipótese de flagrante ilegalidade e de abuso de poder. No caso, não poderia ter sido desconsiderado o título de pós-graduação apresentado pela interessada, se considerando que referido título teria relação com o cargo para o qual concorreu.

Detectou-se no caso concreto a necessidade de proteção a um direito líquido e certo que teria sido demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Entendeu-se que o cerne da questão, receber a pontuação correspondente à especialização demonstrada a ser computada no final do processo seletivo para o qual concorreu não deveria ser negado.

A impetrante havia comprovado a formação em pedagogia, além de ter apresentado o título de especialização em Gestão educacional e o edital do processo simplificado previu que poderia pontuar se o candidato demonstrasse curso de pós graduação de especialização com carga horária mínima de 360 horas, o que fora a hipótese requerida.

“Logo, ao não aceitar o título apresentando indeferimento genérico, está negado vigência ao dispositivo citado e tratando desproporcionalmente profissionais com semelhante qualificação técnica na área pretendida”.

Leia o acórdão :