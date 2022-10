FGTS futuro poderá ser utilizado para financiamento imobiliário aprova Conselho Curador

A partir de hoje, rendimentos futuros de FGTS poderão ser utilizados para financiamento de imóvel. A proposta de permitir o uso dos rendimentos futuros do FGTS foi aprovada pelo Congresso Nacional em julho, dentro do texto da Medida Provisória que criou novas linhas de microcrédito para pessoas físicas e microempreendedores individuais, e convertida em lei em agosto. Desta forma, pessoas de baixa renda poderão ingressar no mercado de imóveis com compras a partir do uso desse mecanismo.

A proposta foi aprovada pelo Conselho Curador do FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na data de hoje, dia 18- terça feira e autoriza os trabalhadores a usarem recursos futuros do fundo como garantia em financiamento de imóveis. Essa proposta foi aprovada à unanimidade por representantes do governo, dos empregadores e dos trabalhadores.

A medida será limitada, em um primeiro momento, a famílias com renda mensal bruta de até R$ 2.400, e caberá ao trabalhador a decisão de utilizar ou não os depósitos futuros da conta vinculada do FGTS. Em caso de adesão, os valores ficarão bloqueados para demais movimentações, de forma que o beneficiário não poderá mais sacar tais recursos.

Conquanto essa autorização tenha data de hoje, as instituições financeiras terão até 90 dias para a regulamentação dos procedimentos operacionais. Significa, na prática que os primeiros financiamentos só possam ocorrer posteriormente, assim projetados para o ano de 2023.

Entende o que é o FGTS futuro: O FGTS é uma valor depositado pelo empregador em uma conta individual do trabalhador, equivalente a 8% do salário. Até então, o valor acumulado pelo empregado podia ser usado na compra da casa própria em três hipótese: 1- como entrada, 2- no pagamento de 12 parcelas (uma vez por ano, limitada a 80% do valor das prestações). 3-Na amortização do saldo devedor do contrato (uma vez a cada dois anos).

Agora, a partir de hoje, com o FGTS futuro, se faz a previsão de recursos a receber pelo trabalhador com carteira assinada. O resultado desse valor entra no cálculo da capacidade de pagamento para o financiamento do imóvel pretendido e o trabalhador terá maior facilidade na aquisição da casa própria.