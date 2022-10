Fã de Marília Mendonça deve receber indenização por perder a chance de conhecer a cantora

Um fã da cantora Marília Mendonça deve receber R$15 mil reais como indenização por danos morais pela perda da chance de conhecer a cantora em vida. A ação foi proposta contra a empresa Expo águas Sumaré Empreendimentos Turísticos e Eventos. A decisão é do último dia 29 de setembro. Na decisão, o desembargador Cristiano Jorge, do Tribunal de Justiça de São Paulo relatou que a empresa deixou de chamar o ganhador do sorteio para conhecer a Marília Mendonça.

Narra os autos, que Caíque Moreira Costa havia sido sorteado para conhecer a cantora no camarim de um show, em 2018. Ocorre que a empresa ficou de avisar ao rapaz sobre o momento certo para o encontro acontecer. Em sua defesa, a empresa alegou que telefonou para Caíque, mas não teve respostas.

A empresa foi condenada em primeira e segunda instância a indenizar o fã que ainda lamenta que o encontro não tenha ocorrido como o esperado, ainda mais depois da morte da cantora no final de 2021. Marília foi vítima fatal de um desastre aéreo, em Minas Gerais, onde ela faria uma apresentação. No acidente, todos os passageiros que estavam na aeronave morreram com a queda.