Estado do Amazonas deve provar que não deu causa a aborto decorrente de erro médico

O Desembargador Délcio Santos, do Tribunal do Amazonas, anulou sentença que rejeitou o reconhecimento de erro médico a ser assumido pelo Estado do Amazonas por não concluir ter se evidenciado a má prestação dos serviços indicados pela Autora M. O. L, que narrou que o óbito da filha em trabalho de parto se deu em decorrência da omissão estatal quanto a assistência médico-hospitalar. O motivo da anulação consistiu na inobservância da não concessão da inversão do ônus da prova à parte hipossuficiente na jornada processual.

No caso concreto, a Autora pediu o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado porque, ao ser atendida por equipe médica do Estado foi constatado que o feto estava com braquicardia, razão pela qual foi encaminhada para a realização de exame de ultrassonografia, e que o hospital não estava fazendo o referido exame.

Posteriormente, embora houvesse ficado hospitalizada, recebeu alta, voltando a sua residência, onde, sentindo contrações, retornou à Maternidade Ana Braga, ocasião na qual se constatou que teria ocorrido um aborto em decorrência de doença hipertensiva específica de gravidez, deslocamento prematura da placenta, e outros contratempos.

Em primeiro grau, a sentença foi julgada improcedente, não reconhecendo o erro médico, ao fundamento de que não houve a comprovação suficiente para demonstrar o acontecimento de um erro médico por culpa do Estado, com fulcro no raciocínio de que a autora deveria ter demonstrado que o protocolo escolhido pelo médico poderia ser outro, a fim de evitar a morte da criança, e, neste aspecto, não se instruiu a ação com os laudos pertinentes.

No julgado, em segundo grau, o Relator firma que os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo prazo de dezoito anos.

“Muito embora tal regra legal imponha ao Estado o dever de guarda desses documentos, em não se tratando de norma de direito processual, impossível a conclusão segundo a qual se trata de uma inversão do ônus da prova por imediata determinação legal”, firmou o relator, que entendeu por anular a sentença que não determinou a inversão do ônus da prova em benefício da autora.

Processo 0626926-65.2013.8.04.0001

Leia o acórdão :