Esquema fraudulento no Detran/SP pode evidenciar crimes em outros Estados

Em São Paulo, a Polícia Civil investiga um esquema fraudulento que pode ter desviado mais de 2 milhões de reais dos cofres do Detran paulista. Desvendou-se uma série de desvios possivelmente praticadas por um diretor do Departamento de Trânsito ante a suspeita de transferência irregular de veículos e a também emissão ilegal de Carteiras de Habilitação. A polícia investiga e poderá se evidenciar que haja 17 Estados da Federação envolvidos no esquema.

A fraude inclui baixa de multas e débitos de veículos não pagos no sistema e emissão de documentos de veículos novos sem recolhimento de imposto, com demonstrativo de que 1200 veículos tenham sido movimentados dentro desta operação, mas não somente em São Paulo.

Segundo as autoridades, como os sistemas são informatizados, as operações não envolveram diretamente os departamentos de trânsito de outros Estados, com a possibilidade de que os fraudadores tenham atuado dentro do sistema paulista, mas novas informações poderão ser dispostas, com ramificações, após a varredura que os investigadores estão, em processo de verificação, desde então adotando.