Escola de Contas do TCE-AM fará capacitação sobre PPA, LDO e LOA

Para capacitar os servidores públicos e orientar a população em geral sobre o modelo orçamentário brasileiro, a Escola de Contas Públicas (ECP) do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) promoverá um curso sobre Orçamento Público: PPA, LDO e LOA’.

A capacitação iniciará na próxima segunda-feira (23) e seguirá até 27 de maio e está com inscrições abertas no site https://ecpvirtual.plataformaensineonline.com/.

O curso será ministrado pela auditora técnica de controle externo do Tribunal, Phâmela Sinary, online, via Google Meet, de 13h às 17h, com carga horária de 16 horas.

A temática terá enfoque nos conceitos relacionados às três documentações do planejamento orçamentário, padronização dos processos e os instrumentos orçamentários

A qualificação disponibilizará certificado de horas complementares aos cursistas que cumprirem 75% do curso no período de realização do mesmo.

Fonte: Asscom TCE-AM