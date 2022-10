DPE-AM dá posse a dez novos servidores aprovados em concurso público

O defensor público-geral, Ricardo Paiva, deu posse a mais dez novos servidores e servidoras aprovados em concurso público nesta segunda-feira (17). A cerimônia de posse foi realizada na sede da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), localizada na Avenida André Araújo, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus. Os novos servidores e servidoras reforçarão o atendimento da DPE-AM na capital.

Tomaram posse o assistente técnico de TI Maurício Pinto Flaga; a analista de TI Ádria Oliveira da Silva; os assistentes técnico-administrativos Wagner de Oliveira Nascimento, Abrahão Carlem Grimm Moniz Bezerra e Beatriz Dantas Teixeira; o analista – Ciências Contábeis Paulo Ítalo Sales Castro, os analistas jurídicos Vitor Mendonça de Souza Vieiralves, Thais Ribeiro Vieira, Jéssica Morango Bulbol e Gianluca Azevedo Conte de Melo.

Em nome dos empossados, Maurício Pinto iniciou o discurso com um questionamento. “Quantos gostariam de estar aqui onde nós estamos agora, fazendo parte dessa casa, dessa família?”. Maurício deu sequência ao discurso destacando o trabalho de grande relevância social prestado pela Defensoria na sociedade. “Todos trabalham com um objetivo, que é oferecer àquelas pessoas que não têm condições financeiras, aos assistidos, o acesso à justiça”.

O defensor público-geral do Estado, Ricardo Paiva, deu as boas-vindas aos novos servidores e falou sobre a atuação da DPE-AM. “Que missão nobre é a nossa, nós somos remunerados para ajudar as pessoas. Deem sempre o melhor de vocês enquanto estiverem na Defensoria, porque os nossos assistidos não querem nada menos que o melhor. A gente quer, em essência, fazer a diferença na vida das pessoas”.

Também fizeram parte da cerimônia de posse o corregedor-geral, Marco Aurélio Martins, a diretora de Planejamento, Caroline Ortiz, e a procuradora de Justiça do Amazonas Anabel Vitória.

“Meu último júri, eu ganhei de 6×1. Mas onde eu fui feliz? Foi trabalhando numa Promotoria de Vara Especializada em Defensoria Pública… Eu acredito que não estão aqui à toa, a Defensoria Pública os chamou. O trabalho é de uma dignidade excepcional”, discursou a procuradora.

Fonte: Asscom DPE-AM