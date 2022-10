MPAM abre inscrição para seleção de estagiários de nível superior

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) abriu as inscrições para a 3ª seleção de estagiários de Nível Superior. O certame oferece 10 vagas para ensino superior e 8 para cadastro reserva. A bolsa é no valor de R$ 1.173,56 e o auxílio-transporte no valor de R$ 167,20.

O estágio tem vigência de um ano e pode ser prorrogado uma única vez por igual período, permitido o desligamento do estagiário a seu pedido ou a critério da procuradoria.

As inscrições podem ser feitas no link www.mpam.mp.br, até as 23h59 do dia 03/11/2022. No ato das inscrições, os candidatos devem anexar arquivos de imagem (jpg, png ou pdf) de documentos oficiais como RG, CPF, declaração de escolaridade e histórico escolar.

A prova objetiva terá duração de três horas e será realizada no dia 27 de novembro deste ano, das 09h às 12h, em ambiente online, com link a ser fornecido, via e-mail, ao candidato inscrito, em até 24h.

O resultado do processo seletivo será divulgado até o dia 13/12/2022 na página oficial do MPAM.

Dúvidas e informações entrar em contato por meio do telefone (92) 3655-0753 ou pelo e-mail [email protected]