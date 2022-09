Depósitos de aposentadoria pós morte de servidor devem ser devolvidos à Previdência

Em matéria de direito previdenciário, o Tribunal de Justiça do Amazonas concluiu que não é possível o levantamento de proventos de aposentadoria depositados após o óbito do segurado pelos interessados sucessores. O conflito ocorreu porque o pedido de resgate de depósitos constantes na conta do funcionário aposentado se deu em data posterior a sua morte. O interesse no atendimento desse pedido levado a exame pelo Desembargador Airton Luís Corrêa Gentil, foi denegado em recurso de P.B.de C.

O recebimento de benefícios previdenciários após o óbito do aposentado é tema que envolve, inclusive, dentro de conteúdo que é examinado como prática irregular e que, nessas circunstâncias, possam causar vultosos prejuízos ao erário, não se permitindo que esses recursos sejam utilizados indevidamente.

Após o óbito, cuja informação é obrigatória, a relação jurídica entre a fonte pagadora e aquela que vinha recebendo regularmente seus proventos de aposentadoria, se adequa a uma nova realidade jurídica não compatível com o pedido de resgate, razão de ser do indeferimento do pedido em primeiro grau.

O Acórdão firma que “agiu com acerto o magistrado ao indeferir o pedido de levantamento de valores constantes na conta do de cujus, considerando que as verbas depositadas consistem em proventos de aposentadoria depositados após o óbito da titular da conta”.

Processo nº 0000242.90.2016.8.04.5601

