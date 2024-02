Curso online sem acesso pelo aluno, confere estorno e danos morais indenizáveis, fixa Justiça

Não há paridade de armas entre quem fornece o serviço e aquele que o usa. Assim, no conflito de interesses, a disparidade de peso entre um e outro, acusa a vulnerabilidade do consumidor, seja técnica, jurídica, real/fática ou de informações, de modo que o olhar do juiz deve dar a causa visão diferenciada quando da análise de relações consumeristas.

Com essa razão de decidir, o Juiz Cássio André Borges dos Santos, em voto condutor na 2ª Turma Recursal, definiu, a favor de um estudante, a manutenção de indenização lançada pelo 12ºJuizado Cível. A questão foi impugnada em recurso do fornecedor. O autor demonstrou não ser possível assistir aulas online em curso que esteve regularmente matriculado, por falha operacional do fornecedor, e com direito à devolução de valores pagos à Instituição de Ensino que se omitiu em admitir a falha.

O autor narrou que pagou a taxa de matricula do curso pretendido no valor de R$ 160 e recebeu um link para acessar na forma virtual. Contudo, embora tenha recebido o link, não foi possível o acesso por falta de suporte técnico do Life Vet-Instituto de Ensino. O Juiz Antônio Carlos Marinho Bezerra condenou a empresa a indenizar o aluno em R$ 3 mil.

Justificou que além da inversão do ônus da prova a favor do consumidor, a questão tem previsão no Código Civil. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.

“A imprevisão que pode autorizar uma intervenção judicial na vontade contratual é somente a que refoge totalmente às possibilidades da previsibilidade. Se o autor pudesse prever as falhas, certamente não contrataria, pois as falhas existentes lhe foram excessivamente onerosas”. Definiu também que o autor perdeu tempo útil tentando solucionar o problema face ao deslinde improfícuo do viés administrativo. Desta forma, houve danos morais.

Na Turma Recursal o Relator ponderou que a sentença não mereceria alteração, ante o ilícito do fornecedor, pois, deveras houve as falhas do serviço na forma relatada pelo autor. Assim, também definiu pela procedência dos danos morais: “Se há um ilícito praticado por uma empresa fornecedora de serviço, há um dano moral ao consumidor, no mínimo indenizável em seu aspecto punitivo, com finalidade de compelir aquela a não mais praticar tal conduta. Assim, nos presentes autos, tenho, sem a menor dúvida, como efetiva a ocorrência do dano moral”. Sentença mantida.

Processo: 0208251-32.2023.8.04.0001

Leia a ementa: