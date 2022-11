Consumidor do Amazonas que compra veículo defeituoso deve chamar a responsabilidade do fabricante

O Desembargador Flávio Humberto Pascarelli, do Tribunal de Justiça do Amazonas, reverteu em desfavor de uma consumidora a decisão judicial que havia reconhecido danos materiais e morais por defeitos decorrentes de um veículo que havia sido adquirido de Parintins Veículos Ltda. O Relator fixou a nova situação jurídica em sede de ação rescisória promovida pela empresa revendedora de automóveis contra Sara Santos. A sentença, que havia sido confirmada parcialmente em Acórdão do próprio Tribunal de Justiça, restou prejudicada por se ter reconhecido a favor de Parintins Veículos que houve cerceamento de defesa da Concessionária Renault em Manaus.

A sentença, embora com trânsito em julgado, foi desconstituída. Na origem, a consumidora logrou êxito em se ver ressarcida em possíveis danos materiais e morais, sob o fundamento de haver suportado prejuízos por força de defeitos existentes em veículo automotor vendido pela Parintins Veículos.

A tese da ação rescisória foi a não observância, na decisão atacada, de que os danos suportados pela consumidora teriam sido causados pelo fabricante do veículo defeituoso, no caso a Renault e não a vendedora do produto, no caso, a concessionária em Manaus. Se houve demora no reparo de veículo, se abordou que a também culpa foi da fabricante do automóvel que atrasou no fornecimento de peças.

A Parintins Veículos demonstrou que, embora tenha requerido a produção de provas periciais para confirmar o alegado, estas restaram injustificadamente indeferidas e por consequência, com violação às regras do dever de fundamentação das decisões judiciais, o que a impossibilitou de exercer eventual direito de regresso em face da fabricante.

O CDC prevê que aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso. Essa possibilidade, nas circunstâncias do julgado, na origem, teriam sido vedadas à Parintins, à permanecer os efeitos da decisão.

O julgado firmou que “por entender que o indeferimento injustificado da produção da prova pericial requerida pelo autor importa em manifesta violação das normas constitucionais” se julgava procedente a ação rescisória. Assim se declarou nula a sentença, com a determinação do retorno dos autos ao juízo de origem para que observasse o devido processo legal com a produção da prova requerida pelo autor.

Processo nº 4003583-10.2018.8.04.0000

Leia o acórdão :