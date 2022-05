Conselheiro do TCE-AM suspende pregão para locação de ambulância em Itacoatiara

O conselheiro-ouvidor do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Josué Cláudio, determinou, ontem (18), a suspensão imediata do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 10/2022 para locação de ambulâncias pela Prefeitura de Itacoatiara.

A decisão foi publicada no Diário Oficial Eletrônico (DOE) do TCE-AM.

A decisão monocrática do conselheiro acontece após pedido de medida cautelar impetrado pela empresa Localeve Serviços de Locação LTDA., e que apontou que o Edital do pregão estaria exigindo dos licitantes a apresentação de Certificado de Registro Cadastral (CRC). Segundo a empresa, o pedido de apresentação do documento não teria amparo legal, indo em desacordo com o que determina o artigo 32 da Lei de Licitações (8.666/93).

Ao deferir o pedido de medida cautelar suspendendo de forma imediata o pregão, o conselheiro-relator do processo, Josué Cláudio, destacou que, a princípio, identificou-se indícios de descumprimento dos preceitos legais estabelecidos pela lei de licitações quando foi colocado de forma obrigatória para participação do certame a apresentação do CRC emitido pela Comissão Geral de Licitação de Itacoatiara.

Ainda segundo Josué Cláudio, a suspensão imediata é justificável devido ao perigo da demora, já que a abertura do pregão presencial está prevista para esta quinta-feira (19).

O conselheiro também estabeleceu prazo de 15 dias para que a Prefeitura de Itacoatiara apresente documentos ou justificativas sobre o caso.

Fonte: Asscom TCE-AM