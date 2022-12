Confira a lista aprovada de remoção e promoção de juízes de Manaus e do interior

O Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas realizou ontem (13/12), a votação de processos de remoção e promoção de juízes da instituição.

No processo de remoção para a Comarca de Ipixuna, no interior do Estado, foi aclamado o juiz Danny Rodrigues Moraes, único inscrito para a vaga.

Já os processos de promoção para a Comarca de Manaus foram analisados e votados de acordo com os critérios alternados de merecimento e antiguidade, com os seguintes resultados, por unanimidade:

– para a 1.ª Vara de Crimes contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes foi promovida a juíza Dinah Câmara Fernandes, pelo critério de merecimento;

– para juiz-presidente da 1.ª Vara do Tribunal do Júri, por antiguidade, foi promovida a juíza Roseane do Vale Cavalcante Jacinto;

– para juiz sumariante da 2.ª Vara do Tribunal do Júri, por merecimento, foi promovido o juiz Fábio Lopes Alfaia;

– para juiz-presidente da 3.ª Vara do Tribunal do Júri, por antiguidade, foi promovido o juiz Carlos Henrique Jardim da Silva;

– para juiz sumariante da 1.ª Vara do Tribunal do Júri, por merecimento, foi promovido o juiz Fábio César Olintho de Souza;

– para juiz-presidente da 2.ª Vara do Tribunal do Júri, por antiguidade, foi promovido o juiz James Oliveira dos Santos.

Com informações do TJAM