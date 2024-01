Condômino deve suportar, por rateio, o pagamento de despesas processuais em ação da compropriedade

O Condomínio ao ajuizar uma ação deve suportar o pagamento das despesas processuais se não comprova a impossibilidade de arcar com as custas do processo. No caso examinado pelo Tribunal de Justiça o Condomínio agravou da decisão do juiz que negou o acesso a justiça sem o pagamento das respectivas despesas. Com o exame do recurso se declarou acertada a posição do Juízo da 16ª Vara Cível. Compete aos condôminos, na forma rateada, como se revelou no caso concreto, arcarem com o suporte de despesas provenientes da ação ajuizada, não cabendo a pretensão de transferir esse ônus à sociedade.

No recurso o condomínio alegou que a decisão impugnada mereceria ser reformada, porque não havia condições de arcar com o pagamento das custas processuais devidas ao Tribunal de Justiça do Amazonas. Embora conhecido o agravo de instrumento , o mérito do pedido foi negado, com manutenção de decisão do Juiz Victor André Liuzzi.

Cuidando-se de pessoa jurídica a concessão da gratuidade da justiça somente é admissível se comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Sem demonstração da insuficiência de recursos do condomínio não há possibilidade de deferência de justiça gratuita, firmaram os Desembargadores da Câmara Cível.

O caráter coletivo do condomínio enquanto propriedade impõe obrigação que recai sobre a coisa inteira, com responsabilidade compartilhada, pois o direito de cada um não atinge apenas a fração. “No caso, por se tratar de condomínio os proprietários por meio de simples rateio podem e devem arcar com o pagamento das custas processuais, não podendo tal ônus recair sobre o poder público”, dispôs o Relator em voto seguido à unanimidade, negando-se recurso ao condomínio Paradise Sky.

Processo: 4010251-55.2022.8.04.0000

Leia a decisão: