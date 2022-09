Cibercrime motiva ajuizamento de ações contra instituições financeiras em Manaus

O juiz Manuel Amaro de Lima concedeu decisão cautelar em favor de consumidor na forma requerida contra o Banco Panamericano, determinando que a instituição financeira suspendesse as cobranças ao aposentado, arrimado no perigo que a demora da entrega da prestação jurisdicional causasse ao autor. O autor narrou que foi contatado via WhatsApp pelo Banco Central e que teria sido vítima de cibercrime por falha no sistema bancário da instituição financeira.

O autor narrou que o banco solicitou print do seu cartão de segurado do INSS pelo aplicativo de conversa do Whatsapp, com a alegação de que ele teria valores a receber. Em seguida, o Panamericano fez um depósito de quase 7 mil reais em conta corrente sem a sua solicitação, momento que passou a indicar possível fraude. Nessa sequência, iniciaram-se as cobranças de um empréstimo.

O autor pediu a nulidade da contração por não conhecer da contratação do empréstimo com o Panamericano, obtendo, via judicial, a suspensão dessas cobranças. Em linha diversa, em contestação, o banco firma que houve a anuência tácita do Requerente, fundamentos contra os quais o devedor se irresigna e os impugna ante processo que tramita na Vara Cível de Manaus.

O banco no entanto, resiste à pretensão autoral e firma que houve a celebração de um contrato, e que este foi pactuado por parte do autor com a subscrição de sua biometria. O autor, entretanto, nega que tenha firmado qualquer tipo de relação jurídica contratual. Nessas circunstâncias, vigora, no entanto, a favor do consumidor a inversão do ônus da prova .

Embora não se cuide, ainda, de sentença de mérito, o magistrado, após a contestação do Banco, já afastou a ausência de interesse de agir requerida na impugnação do réu contra a ação do cliente. O interesse processual, dispôs o magistrado, se confunde com o próprio mérito da demanda. Determinou, caso interesse as partes, que a matéria possa ser resolvida por meio de composição, fixando os pontos controvertidos, tais como a existência jurídica do negócio realizado entre as partes.

Há julgados paradigmas que norteiam a matéria, com registro de que se configura o dano moral, automaticamente, ante a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por contratações decorrentes de fraude. Para essas questões, não há a necessidade de prévio acionamento da via administrativa, como teria sido alegado pelo banco.

Processo nº 0680570-64.2022.8.04.0001

Leia o acórdão :