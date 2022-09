Bmg é condenado em Manaus por cobrança de descontos sem anuência do cliente

A Desembargadora Maria das Graças Pessoa Figueiredo, do Tribunal de Justiça, fixou em julgamento de recurso do Banco Bmg contra a consumidora Maria Marques, que, não comprovado pela instituição financeira sobre a legalidade de descontos efetuados na conta corrente da cliente, importava se manter a sentença de primeiro grau que condenou o Bmg a restituir valores que foram considerados indevidos. Os descontos tiveram a sua devolução determinada na forma simples.

A 4ª Vara Cível de Manaus condenou o Banco Bmg a devolver à autora descontos que tinham sido lançados em sua conta corrente, e interpôs recurso de apelação, impugnando a sentença. Os valores, reconhecidos indevidos, corresponderam às tarifas bancárias encargos limite de Cred-IOF, mesmo sem utilização do limite do cheque especial.

Houve recurso julgado improcedente, também, em face da autora, que pretendeu o reconhecimento de danos morais, não acolhidos em primeira instância. A autora pretendeu que se firmasse os danos morais indenizáveis ante a circunstância de que teria ocorrido a conduta irregular do banco, com a presente de um nexo causal entre essa conduta ilícita e o dano experimentado ante a falha na prestação dos serviços da instituição financeira.

Conquanto o julgado tenha reconhecido a vulnerabilidade da consumidora e, mesmo não vislumbrando que a instituição financeira tenha agido no exercício regular do direito, se concluiu que, não havendo agressão a direitos da personalidade da autora, havendo mero aborrecimento, não se poderia acolher, nesse ponto, o apelo da consumidora, mantendo-se a integralidade da sentença guerreada.

Definiu-se, no entanto, a abusividade da cobrança, haja vista inexistir amparo contratual comprovado, erigindo, neste particular aspecto a responsabilidade civil decorrente de ato ilícito perpetrado em desfavor da consumidora, com a incidência de danos materiais, de plano reconhecidos, com o dever de indenizar, pois valores indevidamente suportados pelo consumidor exigiram, no caso concreto, a devolução.

Processo nº 0742854-45.2021.8.04.0001

