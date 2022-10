Benedito Gonçalves, do TSE, manda que Carlos Bolsonaro explique fake news contra adversários

O Ministro do TSE, Benedito Gonçalves, determinou, em acolhida a representação eleitoral promovida pela campanha de Lula que Carlos Bolsonaro, pelo meio mais célere, e no prazo de 03 dias, explique sobre a utilização político eleitoral de seus perfis nas redes sociais, bem como sobre requerimento para que sejam removidos em razão da utilização de um sistema de desinformação disseminada contra o adversário político do pai Jair Bolsonaro, referindo-se ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva.

O Ministro, em sua decisão, determinada a retirada da desinformação dos canais bolsonaristas que estariam atuando para disseminar desinformação, com uso de fake news que mira Luiz Inácio, do PT. Carlos Bolsonaro, nessas circunstâncias, teria virado alvo da representação e da decisão do Ministro, por propagar essa desinformação.

Consta que há um “ecossistema de desinformação” a estruturar uma campanha de desinformação contra o candidato petista, e nesse contexto, se expediu intimação, com prazo previamente fixado, para que 47 membros dessa ‘rede’ apresentem suas defesas. Carlos Bolsonaro tem prazo de 03 dias para o cumprimento da resposta.