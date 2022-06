Atraso no voo com ricochete em perda de cruzeiro marítimo gera dever de indenizar no Amazonas

O Desembargador Abraham Peixoto Campos Filho editou voto em decisão firmando que o atraso decorrente do voo que causou prejuízos a uma pessoa, o marido da autora, findou por legitimar o pedido de indenização da mulher, com a acolhida de danos materiais e morais decorrentes do fato de que ela deve ser ressarcida, pois a circunstância impediu que o casal pudesse realizar um cruzeiro marítimo, na razão direta do atraso verificado em conexão da companhia aérea Delta Air Lines. Cuidou-se, explica o julgado, de situação em que a senhora Maria Tinoco ficou colegitimada a pleitear o evento danoso.

A companhia aérea foi condenada em primeira instância ao pagamento de danos materiais e morais, tendo em vista que a autora não conseguiu embarcar em viagem de cruzeiro marítimo, face o atraso do voo do marido operacionalizado pela companhia aérea Delta Air Lines. A empresa não se conformou com a condenação e interpôs recurso de apelação que subiu ao Tribunal do Amazonas.

No recurso, a companhia aérea alegou a ilegitimidade ativa da Autora, além da inexistência de responsabilidade, pedindo, ainda a redução dos valores dos danos materiais e morais. A ilegitimidade foi afastada, firmando-se que o direito brasileiro tutela quem tem seu direito violado por dano causado por alguém de forma direta ou ainda que reflexa, mesmo que o ilícito tenha sido exclusivamente moral.

O julgado trouxe o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o dano por ricochete se dá quando há ‘o prejuízo que pode ser observado sempre em uma relação triangular em que o agente prejudica uma vítima direta que, em sua esfera jurídica própria, sofre um prejuízo que resultará em um segundo dano, próprio e independente, observado na esfera jurídica da vítima reflexa ou por ricochete’. Ou seja, a ofensa é dirigida a uma pessoa, mas quem sente os efeitos dessa ofensa ou dessa lesão é pessoa diversa.

Conquanto a legitimidade para pleitear a reparação por danos morais seja, em princípio, do próprio ofendido, titular do bem jurídico tutelado ou diretamente atingido, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm admitido, em certas situações, como colegitimadas também aquelas pessoas que se sintam atingidas pelo evento danoso, explicou o julgado.

Na ação, a autora alegou a perda do cruzeiro que iria realizar com a família ante a falha na prestação dos serviços prestados pela ré, na razão direta do ocorrido: o atraso no voo de sua responsabilidade. Nesse aspecto, firmou o julgado, que a autoria possui direito próprio, ainda que por reflexo ou ricochete, com direito à indenização pelos danos vivenciados.

Processo nº 0200613-65. 2011.8.04.0001.

