Assassinos de Bruno e Dom Philips viram réus em ação penal do Ministério Público

Amarildo da Costa Oliveira, o Pelado, Oseney da Costa de Oliveira e Jefferson da Silva Lima foram denunciados pelo Ministério Público Federal perante a Seção Judiciária da Justiça Federal em Tabatinga, no Amazonas, pelos homicídios do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Philips.

Ambos os acusados se encontram presos mediante determinação judicial pelo assassinato consistente em duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Com a ação penal mediante denúncia, os investigados passam à condição de réus em processo penal instaurado ante o juízo competente.

Embora haja ainda pendências à despeito da necessidade de maiores esclarecimentos sobre a morte ocorrida no dia 05 de junho, porque ainda pairam muitos questionamentos sobre os fatos que envolveram o assassinato de Bruno Pereira e Dom Philips na região amazônica do Vale do Rio Javari, segunda maior terra indígena do Brasil, concluiu-se pela adequação da ação penal.

De qualquer maneira, o Ministério Público Federal entendeu que ante provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria, haveria respaldo jurídico para a oferta de ação penal, com a deflagração de uma persecução penal no juízo de Tabatinga. Outras circunstâncias, ainda a serem apuradas, como a possível incidência de um mandante do crime, poderá ser alvo de aditamento à denúncia, firmaram as autoridades.