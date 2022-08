Amazonas deve pagar credores dentro da ordem cronológica que a lei exige, diz decisão

A suspensão de pagamento de dívidas de exercícios anteriores pelo Estado do Amazonas, a pretexto de razões de interesse público, foi rejeitada pela Corte de Justiça do Amazonas, em julgamento de recurso de apelação do Estado contra decisão concessiva de mandado de segurança a favor de Instrumental Técnico, sendo determinado o seguimento da ordem cronológica de pagamento, conforme previsto na Lei de Regência. Foi Relatora Carla Maria S. dos Reis.

O Estado havia se louvado na Portaria nº 0001/2019 que dispôs sobre os procedimentos para reconhecimento de despesas de exercícios anteriores e pagamento dos débitos inscritos em restos a pagar processados até o exercício de 2019. A justificativa seria a de promover o ajuste fiscal e reequilibrar as contas, o que envolveria, segundo a PGJ as contas atuais e as contas pendentes decorrentes de serviços prestados em exercícios anteriores.

O Estado também fundamentara que o pagamento de débitos antigos em detrimento de débitos atuais resultaria na falta de recursos para honrar o pagamento das dívidas mais recentes, e, assim, poderia haver repercussão negativa na prestação de serviços públicos. Não obstante, a própria legislação não tolera a inadimplência e o atraso nos pagamentos, com o fim de evitar burla ao tratamento diferenciado.

O mandado de segurança havia sido concedido pelo juízo da Vara da Fazenda Pública, que considerou como não pertinentes as justificativas do Estado para o atraso no descumprimento da ordem cronológica de pagamentos, a que teria direito a impetrante, Instrumental Técnico Ltda, cujo direito ao recebimento do pagamento de faturas concernentes a medicamentos e insumos entregues ao Estado se constituiria em ato líquido e certo.

Processo nº 0670945-11.2019.8.04.0001

Leia o acórdão :