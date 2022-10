Aluno garante ingresso em curso superior antes de concluir ensino médio no Amazonas

O Desembargador Airton Luís Correa Gentil, do Tribunal de Justiça, atendeu a Mandado de Segurança impetrado por interessado em ter acesso ao ensino superior, ainda que não tenha concluído o ensino médio, ao fundamento de que seja direito constitucional o amplo acesso à educação. A ação foi impetrada por Isaac Sudario, representado por sua genitora, contra o Estado do Amazonas/UEA. Ainda cursando o terceiro ano, o aluno logrou êxito no exame vestibular da Universidade do Amazonas no exame 2021/2022, porém, não se garantiu, administrativamente a matrícula, ante a exigência de certificado de conclusão do qual o aluno não poderia dispor. O pedido foi negado no juízo fazendário e deferido em recurso ante as Câmaras Reunidas.

Primeiramente, ante o juízo fazendário, o autor obteve a concessão de liminar, mas foi fixado prazo para apresentação de documentação, período no qual deveria fazer prova do certificado de conclusão de segundo grau e histórico escolar, Decorrido esse período, o magistrado, na origem, sentenciou o processo, revogando a liminar ante a não apresentação desses documentos e denegando, no mérito, a segurança requestada.

No recurso, o interessado explicou que não poderia ofertar a documentação exigida em período de 2 (dois) meses pós concessão de liminar, mas que não havia perdido o direito líquido e certo reconhecido precariamente pelo próprio juízo ante a falta de tempo de apresentar a documentação exigida.

O Acórdão abordou que o educando, ao obter aprovação no vestibular ainda no terceiro ano do ensino médio, demonstrou capacidade intelectiva para ingressar na Universidade, e que, nessas circunstâncias, não poderia ser prejudicado pela impossibilidade de conclusão do ensino médio, firmando que deveria ser garantido o direito de pleno acesso a educação, reformando a sentença, concedendo, em definitivo, a segurança pedida.

Processo nº 0642537-05.2022.8.04.0001

