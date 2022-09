Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior é reconduzido à Chefia do Ministério Público do Amazonas

O Governador do Amazonas, Wilson Lima, em decreto assinado hoje (16), reconduziu à chefia do Ministério Público do Amazonas o Promotor de Justiça Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior. Alberto Rodrigues exercerá o cargo de Procurador Geral de Justiça do Amazonas no biênio 2022/2024.

As eleições que definiram a lista tríplice para a escolha do Procurador-Geral de Justiça do Amazonas foram realizadas no dia 1º de Setembro de 2022, por meio do sistema Votus. Houve sete candidatos inscritos, dos quais, com votação expressiva, num total de 113 votos, Alberto consagrou-se em primeiro lugar, seguido por Lílian Maria Pires Stones, com 88, sobrevindo Cley Barbosa Martins, com 69 votos dos eleitores membros ativos do Ministério Publico.

No dia seguinte, a lista tríplice foi encaminhada ao Governador do Amazonas, para a escolha, dentro de um segundo turno, marcado por um período de espera de 15 dias, o quinquídio legal previsto para que o Chefe do Poder Executivo adote o comando constitucional, com a escolha do PGJ. Hoje a escolha foi formalizada com a indicação de Alberto Rodrigues, que findou sendo reconduzido à chefia do parquet amazonense.

Confira o Decreto n°46.324