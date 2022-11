Valdemar Costa Neto estuda como reagir contra Alexandre de Moraes, do TSE

O Presidente do PL, Valdemar Costa Neto, promete reagir contra Alexandre de Moraes, do TSE, especialmente contra a multa imposta à sigla que está sob o seu comando. Moraes impôs ao PL quase R$ 23 milhões em multa ao denegar pedido de anulação de votos em urnas eletrônicas e a proclamação de Jair Bolsonaro como presidente eleito no segundo turno das eleições. Há um clima forte de tensão no próprio partido de Costa Neto.

Enquanto bolsonaristas da legenda defendem uma resposta dura à decisão, parlamentares filiados há mais tempo se dizem contrários à estratégia golpista que Valdemar tem lançado para apoiar o presidente. A multa aplicada pelo TSE foi provocada por um relatório em que o partido colocava em dúvida o resultado de urnas eletrônicas fabricadas antes de 2020.

A iniciativa enfureceu legendas aliadas, como PP e Republicanos, e foi considerada um tiro no pé por grande parte dos dirigentes e parlamentares do PL. Valdemar promete debater o impasse entre parlamentares e dirigentes do PL e diz que vai reagir, ainda, à decisão de Moraes.