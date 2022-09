Urnas eletrônicas são tão seguras quanto Pix, diz Lewandowski

Em uma palestra para empresários reunidos pelo grupo Esfera Brasil, o Ministro Ricardo Lewandowski, do STF, firmou que as urnas eletrônicas são tão seguras quanto Pix e máquinas de calcular, no momento em tomou posicionamento de que o sistema eleitoral deva merecer toda a confiabilidade. Na oportunidade, Lewandowski relembrou uma conversa que tivera com Paulo Guedes, ministro da Economia.

Grandes negócios são realizados com a transferência de valores bilionários, em escala cada vez mais acentuada, sem que os mecanismos sejam questionados. A situação é a mesma, não há razão para questionar as urnas eletrônicas, afirmou o Ministro em defesa da democracia, em fala a empresários que ficou registrada no dia de ontem.

As maquinhas são muito simples e poder ser comparadas às que comerciante usam em seus pontos de venda. Porque se haveria de colocar dúvidas no funcionamento dessas máquinas? Se dúvida do comerciante quando ele faz as somas dos produtos que você adquire na loja dele? Pontuou o Ministro, afastando a possibilidade de ataque de hackers, pois a operação da somatória das urnas é totalmente desvinculada da internet.

Milhões de transações financeiras são feitas via Pix, disse Lewandowski, e, ninguém duvida dessas transações. Com as urnas eletrônicas não deva ser diferente. As urnas somam os votos dos candidatos e operacionaliza o total, simples assim.