TST terá novo Ministro escolhido, somente entre mulheres, por Bolsonaro

O Tribunal Superior do Trabalho, por meio de seu Presidente, o Ministro Emmanoel Pereira, encaminhou ao presidente Jair Bolsonaro a listra tríplice da qual sairá o mais novo Ministro da Corte de Justiça do Trabalho. Todos os componentes da lista são Desembargadoras de TRT’s.

As juristas do trabalho que compõem a lista e que foram indicadas para a escolha do presidente são: Joseane Dantas dos Santos, da 21ª Região, do Rio Grande do Norte; Ana Paulo Pellegrina Lockmann, da 15ª Região, em Campinas, e Liana Chaib, da 22ª Região, no Piauí.

Uma das três será a escolhida de Bolsonaro para ocupar a mais recente vaga de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Conforme registrou a presidência da Corte, a iniciativa visa uma superação de disparidades e à consecução de uma pauta inclusiva, pois a sociedade e o Judiciário ganharão com esses avanços.