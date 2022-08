TST inaugura sala da Advocacia com nome do advogado Alberto Simonetti Cabral Filho

Com a presença de mais de 150 advogados e ministros da Casa, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) realizou, ontem (30), a cerimônia de atribuição do nome do advogado Alberto Simonetti Cabral Filho à sala da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), localizada no 1º andar do bloco A do edifício-sede. Ao abrir a solenidade, o presidente do TST, ministro Emmanoel Pereira, lembrou o período em que conviveu com Simonetti, quando era conselheiro federal da OAB. “Era um homem de muita fibra e que deixou um inestimável legado em favor da advocacia nacional”, afirmou.

As heranças do trabalho realizado por Alberto Simonetti também foram citadas pelo ministro Emmanoel Pereira. “Ele foi o principal responsável, no Estado do Amazonas, pela edificação da Escola da Advocacia. Era um gestor visionário e militou brilhantemente na Justiça do Trabalho”.

Muito emocionado, José Alberto (Beto) Simonetti, filho do homenageado e atual presidente do Conselho Federal da OAB, relembrou os aprendizados que teve com o pai. “Uma das maiores lições dele era amar e viver intensamente. Dizia para estarmos sempre do lado da justiça”, frisou. Beto Simonetti fechou seu discurso com uma frase muito repetida por seu pai: “Não há sucesso na advocacia se não for pelo caminho da ética”, concluiu.

A viúva do homenageado, Maria do Carmo Simonetti, a nora, os filhos e os netos acompanharam a cerimônia.

História

O homenageado foi presidente da Seccional Amazonas da Ordem dos Advogados do Brasil entre 1993 e 2006.

A homenagem a Alberto Simonetti Cabral Filho, instituída pelo Ato TST/GP 400, de 30/6/2022, é uma forma de reconhecimento aos anos dedicados por ele às causas da advocacia e do Direito do Trabalho. O advogado amazonense foi, por quatro vezes, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Seccional Amazonas, entre 1993 e 2006.

Além de administrar escritórios de advocacia na década de 1970 e exercer a função de defensor público, foi juiz eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Faleceu em 2008 e, até os dias atuais, é lembrado por sua dedicação e militância na advocacia.

Fonte: Asscom TST