TRT da 22ª Região (PI) divulga Edital para Concurso Público

Foi publicado ontem (12) o Edital para Concurso Público do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (PI). A aplicação das provas será feita no dia 18 de setembro de 2022 pela Fundação Carlos Chagas (FCC) e as inscrições estarão abertas a partir das 10h do dia 13 de julho até às 14h do dia 5 de agosto. O link de inscrição estará disponível no site oficial da FCC.

O concurso público prevê 43 vagas, sendo 17 para nível superior e 26 para nível médio, além de cadastro reserva para cargos de nível superior e médio. São elas:

1 vaga para Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Contabilidade;

2 vagas para Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Medicina (Clínico Geral);

2 vagas para Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Tecnologia da Informação;

2 vagas para Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Oficial de Justiça Avaliador;

10 vagas para Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Área Judiciária;

20 vagas para Técnico Judiciário – Área Administrativa; e

6 vagas para Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Tecnologia da Informação.

O valor da inscrição é R$ 95,00 para nível superior, cuja remuneração inicial é de R$12.455,30; e de R$ 75,00 para nível médio, com remuneração inicial de R$ 7.591,37. As provas objetivas serão realizadas em Teresina, no dia 18/9, e o resultado final do concurso está previsto para o dia 30 de novembro de 2022.

Todas as informações sobre o certame estão disponíveis no site da organizadora, por meio do endereço eletrônico www.concursosfcc.com.br.

Fonte: TRT da 22ª Região (PI)