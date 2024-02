Tribunal de Justiça majora condenação a homem que assassinou e roubou a namorada

A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, em sessão nesta quinta-feira (1º/2), decidiu majorar a pena aplicada ao homem que assassinou e roubou uma servidora pública, de quem era namorado, em 7 de janeiro de 2022.

O crime ocorreu em um edifício do bairro Fazenda, em Itajaí, no litoral norte do Estado. A pena pelos crimes de latrocínio e violência psicológica contra mulher foi fixada pelo órgão colegiado em 41 anos, um mês e 27 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Também foi mantida a prisão preventiva do réu, decretada dias após a localização do corpo da vítima, asfixiada em sua residência, mesmo que ainda reste a ele a possibilidade de recursos aos tribunais superiores. “Garantia da ordem pública”, justificou o desembargador relator.

O voto pela manutenção da prisão foi seguido de forma unânime pelos demais integrantes do órgão julgador. A pena aplicada no 1º grau, em sentença prolatada em 16 de dezembro de 2022, havia condenado o réu a 36 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão.

A denúncia apontou que o homem mantinha um relacionamento com a servidora e que, depois de matá-la por asfixia, fugiu no carro da vítima com celular, cartões bancários e certa quantia em dinheiro. Os bens e recursos foram usados para adquirir drogas ou entregues em garantia de dívidas. O processo tramita em segredo de justiça.

Com informações do TJ-SC