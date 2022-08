Três novos procuradores são nomeados em Manaus

Manaus/AM – Três novos procuradores de Manaus foram nomeados, ontem (11), e vão integrar o quadro da Procuradoria Geral do Município (PGM). Os nomes foram publicados no Diário Oficial do Município (DOM) do dia 11 de agosto de 2022.

As referidas vagas em aberto para o cargo de Procurador do Município de Manaus de 3ª classe surgiram em decorrência de aposentadoria e promoção por merecimento e antiguidade.

Os candidatos George Oliveira Montes, José Lupércio Ramos de Oliveira Júnior e João Victor Pereira Martins da Silva foram aprovados no concurso público para provimento de vagas e cadastro reserva no cargo de Procurador do Município de Manaus de 3ª Classe, Edital n° 1 PGM/Manaus, de 30 de janeiro de 2018, homologado a partir do Edital n° 10 PGM/Manaus, de 9 de novembro de 2018, publicado no DOM edição 4.478, de 9 de novembro de 2018.