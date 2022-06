TRE-AM empossa novo membro, o Juiz Federal Marcelo Pires

A Sessão Solene de posse do Juiz Federal Marcelo Pires soares como membro titular do TRE-AM foi conduzida pelo Presidente da Corte, desembargador Jorge Lins.

Após a leitura do Termo de posse pelo Secretário Judiciário, com a assinatura pelo empossado, o Juiz prestou o juramento. Após, foi feita a aposição da toga pela Sra. Dandara, esposa do magistrado.

O Desembargado Eleitoral, Kon Tsi Wang, discursou dando as boas-vindas ao novo membro da Corte, asseverando que o empossado é um exemplo de dedicação ao trabalho e ao estudo para todos os que acompanham sua profícua carreira.

Dr. Marcelo, em seu discurso, agradeceu a honra de fazer parte da Corte e lembrou de seus dias como servidor do Tribunal, destacou o valor da democracia para toda sociedade livre, reconhecendo a importância do cargo que assume.

O Presidente do Tribunal, desembargador Jorge Lins, discursando, disse que a entrada do Dr. Marcelo Pires é uma valiosa aquisição para a Corte, que ganha com sua experiência e conhecimento, desejando Sucesso e as bênçãos de Deus para o magistrado.

Fonte: Asscom TRE-AM