Transição anuncia revogação de decretos que facilitaram acesso a armas

A equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou que o novo governo revogará atos de Jair Bolsonaro que culminaram no aumento do acesso a armas de fogo pela popocarão. Conforme levantamento do Instituto Sou da Paz, foram ao menos 44 regulamentos nesse sentido ao longo dos últimos anos, a grande maior decretos e portarias.

Como consequência, as armas nas mãos dos civis quase triplicaram. Passaram de 695 mil para 1.9 milhão, somando registros da Polícia Federal e do Exército. São mais de 1 milhão só com CACs- caçadores, atiradores e colecionadores. Para especialistas, a revogação das normas pelo governo Lula teria efeito imediato para dificultar novas compras, mas o que será feito com as armas já adquiridas está indefinido, até então.

Há, no entanto, apostas no sentido de que o novo governo optará, como fez na época do Estatuto do Desarmamento, por um programa de entrega de armas de fogo mediante indenização.