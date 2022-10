TJAM inaugura novo fórum em Novo Airão nesta sexta-feira

O Tribunal de Justiça do Amazonas inaugura nesta sexta-feira (21/10) o novo fórum Desembargador Aristóteles Lima Thury, da Comarca de Novo Airão. As obras foram concluídas em, aproximadamente, oito meses, e este será o primeiro fórum já construído dentro do novo padrão arquitetônico para as comarcas do interior.

Segundo o secretário de Infraestutura do TJAM, arquiteto Rommel Pinheiro Akel, a estrutura é composta por espaço para Tribunal do Júri, duas varas e salas para demais setores que compõem o fórum, como secretaria, OAB, Defensoria Pública e Ministério Público.

Ainda segundo o secretário, a estrutura tem também uma visão ecológica, incluindo captação de água da chuva para utilização interna, além de estrutura moderna e de baixo custo de manutenção.

“O novo fórum ocupa 900m² de área e está sendo preparado para receber placas solares. O mesmo modelo será construído em Carauari e haverá licitação, ainda este ano, para construir o mesmo modelo em Humaitá”, explicou o secretário.

Com informações do TJAM