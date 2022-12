TJ-SC mantém condenação de homem que deu tiro de chumbinho em cachorra

A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC) manteve a condenação de um homem que atirou com arma de chumbinho contra uma cachorra em cidade localizada no Alto Vale do Itajaí.

O réu foi sentenciado a dois anos de reclusão pelo crime de maus-tratos contra animais, mas, como ele não possui outra condenação, a pena foi substituída por prestação de serviços à comunidade, além de pagamento de um salário mínimo a entidade social.

Segundo a denúncia, em maio de 2021 a cachorra, que pertence a um vizinho, invadiu o terreno do acusado. Alegando que pretendia defender um casal de gansos, porém, o homem pegou uma arma de pressão e atirou contra o animal, que sofreu ferimentos na cabeça e na barriga. O acusado ainda mandou mensagem de voz para os vizinhos dizendo que mataria a cachorra.

Na delegacia, ele exerceu o direito de permanecer em silêncio, mas perante o juízo disse que atirou para o chão, sem saber se o disparo ricocheteou.