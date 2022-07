“Tentaram matar Bolsonaro e não conseguiram e agora ensinam como fazer” desabafou Flávio, o filho

Uma suposta produção visual mostra, possivelmente, Bolsonaro ferido e ao lado de uma motocicleta. “Tentaram matar Bolsonaro e não conseguiram e agora ensinam como fazer” disse Flávio, o filho do Presidente da República. A Polícia Federal já foi acionada. O Ministro da Justiça e Segurança Púbica, Anderson Torres, determinou que a Polícia Federal investigue, pois o personagem guarda semelhança com o Chefe do Poder Executivo Federal. O Presidente diz que a simulação de atentado quer demonizar sua imagem.

Discurso de ódio, manifestações antibolsonaristas, são adjetivos dos partidários e aliados do Presidente que criticam com veemência a iniciativa da produção que se imputa a Rede Globo que, no entanto, nega que as imagens são da empresa. As cenas de um suposto ataque ao presidente também foram repudiadas pelo vice, Hamilton Mourão e inclusive pelo ex-Juiz Sérgio Mouro.

A Rede Globo teria identificado a origem das imagens e as atribuiu a um filme do cineasta Ruy Guerra, chamado a “Fúria”. Enquanto o impasse não é resolvido, perduram as acusações dos aliados do Presidente, que se referem a “ideologia esquerdista que mata e quer matar ainda mais”, referindo-se a uma suposta imagem do Presidente, que cairia com ferimentos após uma “motociata’.