TCE-AM convida cidadãos para discutir problemas públicos

Para compreender os principais problemas públicos no Amazonas, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM) está realizando uma consulta pública para ouvir a sociedade.

No formulário, o cidadão pode apontar problemas relacionados a diversas temáticas e colaborar com a fiscalização do TCE-AM.

Para preencher o formulário e opinar acerca dos problemas públicos, o cidadão deve acessar o link https://forms.gle/o1vo5VzAvqNQbyj69.

No formulário são disponibilizadas perguntas que envolvem a pobreza, fome, assistência social, saúde, educação, meio ambiente, infraestrutura, segurança pública, emprego e renda, e gestão pública.

As respostas da sociedade amazonense irão contribuir com a elaboração do Plano Anual de Fiscalização para 2023, que guia os órgãos técnicos da Corte de Contas para os assuntos mais importantes e essenciais de serem fiscalizados.

Também é possível dar sugestões de problemas que devem ser priorizados na fiscalização do Tribunal de Contas, caso ele não esteja listado no formulário.

O formulário ficará disponível para respostas até o dia 10 de outubro (segunda-feira).

Com informações do TCE-AM