Suposto explosivo em caminhão de combustível em Brasília coloca posse de Lula sob pressão

Um suposto explosivo foi interceptado neste sábado, dia 24, pela PM do Distrito Federal na via que dá acesso ao Aeroporto de Brasília. O fato foi informado pelo motorista do caminhão, que percebeu o suposto artefato- uma caixa com material de explosão-que teria sido ‘colocada’, no interior do caminhão. Com a vistoria policial, se encontrou uma pequena dinamite com temporizador, o que deixa a posse do presidente eleito sob pressão .

O explosivo foi retirado pelo esquadrão antibombas, e, de acordo com nota da PM, foi realizada a ‘desativação do artefato’ ainda no local. Após a apreensão do material, foi a vez da Polícia Civil entrar em cena, que iniciou a investigação dos fatos. O caso colocou mais tensão em meio aos preparativos da posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva.

Há temor de que o GSI -Gabinete de Segurança Institucional- não realize o trabalho efetivo nos cuidados com o petista. O GSI é comandado pelo general Augusto Heleno. O PT decidiu retirar a segurança aproximada do presidente eleito dos militares do GSI e transferir a responsabilidade para a Polícia Federal, um fato inédito.