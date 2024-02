STJ aceita Habeas Corpus e manda Juiz de Carauari soltar Delegado de Polícia

O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, aceitou pedido de Habeas Corpus e determinou a soltura de Regis Cornelius Celeghini Silveira, Delegado de Polícia de Carauari, preso por ordem do Juiz Jânio Tutomu Takeda, no úlitimo dia 07 de fevereiro de 2024.

A ordem de soltura foi concedida liminarmente, com o afastamento da Súmula que veda a concessão da medida quando o mesmo pedido foi levado ao conhecimento das instâncias ordinárias, sem que tenha sido atendido logo de início, com exame do Relator. A ordem de soltura foi encaminhado ao Juiz da Comarca de Carauari, para que adote as providências exigidas e ao mesmo tempo preste as informações requisitadas pelo Ministro.

O pedido ao STJ marcou a atuação do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil do Amazonas e da Adepol- Associação de Delegados da Polícia Civil do Brasil. O Ministro Ribeiro Dantas determinou que o Juiz encaminhe informações pormenorizadas acerca dos motivos da prisão. Solicitação de igual teor foi expedida a Desembargadora Presidente do Tribunal do Amazonas.

STJ HC 889660/AM (2024/0036644-5)