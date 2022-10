Sistemas judiciais do TJAM passam a ter integração com Plataforma Digital do Poder Judiciário

O Tribunal de Justiça do Amazonas passou a integrar de forma completa a Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro (PDPJ-Br), possibilitando aos usuários o acesso a demais serviços relacionados à atividade judicial diretamente por meio dos sistemas Projudi e SAJ, usando os mesmos logins e senhas atuais.

Segundo a Comissão de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC), todos os usuários terão acesso ao conteúdo disponível na marketplace da PDPJ-Br, como Sisbajud, SEUU, BNMP, entre outros, através dos sistemas judiciais, não sendo mais necessário fazer login em outras plataformas, devido à integração ao Single Sign-On (login único) do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A PDPJ-Br foi instituída pela Resolução CNJ n.º 335/2020, é um produto do “Programa Justiça 4.0” e funciona como uma multiplataforma de serviços, com possibilidade de ser adaptada conforme necessidades e demandas específicas. Nesta plataforma, os sistemas judiciais públicos são conectados e os privados consomem módulos disponíveis.

Conforme tutorial disponibilizado pela Divisão de Tecnologia da Informação e da Comunicação do TJAM, os serviços disponíveis no marketplace do CNJ poderão ser acessados no SAJ diretamente pelo atalho F11, havendo como alternativa o acesso interno na tela de login do sistema. No Projudi, o acesso ocorre por ícone localizado no menu superior da tela, à direita.

Para algumas aplicações o usuário precisa ter permissão de uso do CNJ e, para viabilizá-la, o usuário deve solicitar suporte por e-mail; no caso do Projudi, é preciso enviar mensagem para o endereço: [email protected]; no caso do SAJ, para o endereço: [email protected].

Outras informações sobre o acesso à multiplataforma podem ser obtidas no arquivo anexo a esta publicação, e sobre a Plataforma Digital do Poder Judiciário, na cartilha (também anexa) ou no portal do CNJ.

Fonte: Asscom TJAM