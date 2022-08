Simonetti lança em Alagoas campanha de combate à violência contra a mulher

O presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, lançou em Maceió, Alagoas, a Campanha de Combate à Violência contra a Mulher, nesta segunda-feira (22/8). O evento foi realizado no Centro Empresarial Rodrigo Camelo, localizado no bairro Antares, na periferia da capital alagoana. Simonetti destacou o trabalho na área da presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, Cristiane Damasceno.

“A campanha tem como objetivo contribuir para uma sociedade mais igualitária, com ações preventivas para educar e empoderar as nossas advogadas. Lançamos a campanha para orientá-las a identificar o assédio e a também denunciar”, afirmou Simonetti.

“Em setembro, lançaremos um curso de peticionamento para as advogadas. Cada mês vamos abordar uma temática diferente de violência. Nesse próximo mês é a obstétrica. Vamos fazer uma jornada, trazer o Conselho Federal de Medicina, de Enfermagem, para a gente conseguir discutir a violência obstétrica”, destacou Cristiane Damasceno.

Com relação à violência doméstica e familiar, Cristiane afirmou que a OAB vai aderir, em novembro, ao programa Paz e Casa, da ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal. “Vamos mobilizar todas as nossas seccionais para participar das audiências nas varas de violência doméstica.”



Entre as autoridades presentes, estavam o vice-presidente nacional da OAB, Rafael Horn; o procurador nacional de Defesa das Prerrogativas, Alex Sarkis; o coordenador de Comunicação da OAB Naciona, Thiago Diaz; o presidente do conselho gestor do FIDA, Felipe Sarmento; o presidente da OAB-AL, Vagner Paes, e a vice-presidente da OAB-AL, Natália Von Sohsten.



Interiorização

Durante a cerimônia, o presidente do Conselho Federal destacou a importância da interiorização da advocacia. Segundo ele, o impulso que movimenta o projeto está na importância de ser leal a cada advogado inscrito na Ordem, esteja ele onde estiver. “Seja aqui no bairro Antares, em Maceió, seja no interior do estado, em Igaci”, afirmou.

“Seguiremos o ciclo de interiorizar a Ordem dos Advogados do Brasil pelo respeito, a dignidade e a valorização dos nossos profissionais. Estamos criando pontes de integração e de ligação, para que o interior e o centro sejam verdadeiramente um só”.

Simonetti destacou o apoio de João de Deus, à frente da Coordenação Nacional de Interiorização da Advocacia, e de Isaac Mascena Leandro, coordenador estadual de Interiorização em favor da advocacia alagoana. “Nosso único caminho é seguir em frente, lado a lado, lutando pela valorização de nossa classe e pela vida de mulheres e meninas de todo o país”, finalizou Simonetti.

