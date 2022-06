Simonetti é agraciado com Medalha do Mérito Judiciário do Amazonas

O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Beto Simonetti, foi agraciado com a “Medalha do Mérito Judiciário do Amazonas” durante sessão solene do Tribunal de Justiça do Amazonas, nesta quinta-feira (9/6). Ele recebeu a honraria na categoria “Grande Mérito”.

A sessão de outorga foi presidida pelo presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Domingos Chalub. Em seu discurso, Simonetti relembrou sua trajetória profissional na advocacia amazonense e os desafios comuns a todo o sistema de Justiça. “A minha alegria é, primeiro, por ter a honra de receber esta medalha Ordem do Mérito Judiciário, que consagra uma história e toda uma linhagem familiar dedicada à advocacia amazonense. Segundo, porque congrega diversas instituições pátrias centrais para a efetivação do acesso à Justiça no Brasil”, agradeceu.

Instituída pela Resolução n.º 49, de 21 de outubro de 1982, a Medalha da Ordem do Mérito Judiciário – que completa 40 anos de existência neste ano – é a mais elevada distinção do Tribunal de Justiça do Amazonas. A honraria tem a finalidade de reconhecer chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União e dos Estados; ministros; desembargadores; juízes; procuradores de Justiça; juristas eminentes; além de servidores e serventuários de Justiça que se destacaram no exercício de suas funções.

A medalha é conferida em três categorias: “Grande Mérito”, “Mérito Especial” e “Mérito”, após proposição formalizada dos nomes e aprovação do Conselho da Ordem do Mérito Judiciário. “Esse momento festivo representa a proximidade entre instituições de todos os Poderes, entre órgãos da Segurança Pública, entre as repartições diplomáticas e cartorárias, cujo fio condutor que nos une é a cidadania”, ressaltou Simonetti.

Ao todo, 52 personalidades – juízes (as), procuradores (as) e promotores (as) de justiça, servidores (as), parlamentares, dentre outras autoridades –, receberam a medalha como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à Justiça Estadual. Entre os homenageados da edição 2021, estão o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli e a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), Renata Gil.

Fonte: CF/OAB